Nelson Semedo Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile anlaşmaya vardı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

ALANYASPOR MAÇININ ERTELENMESİ İÇİN TFF'YE BAŞVURU



Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, 9 Ağustos’ta Alanyaspor ile oynanacak Süper Lig ilk hafta maçı için Türkiye Futbol Federasyonu’na erteleme talebinde bulundu. Başvuru gerekçesi olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü ön eleme turunda Feyenoord ile 6 Ağustos’ta deplasmanda oynanacak maç, ardından 9 Ağustos’taki Alanyaspor maçı ve 12 Ağustos’ta rövanş olmak üzere 6 gün içinde üç zorlu karşılaşma yapıyor olmalarının oyuncular üzerinde oluşturacağı yoğunluk gösterildi.

Ülke puanı açısından da önemli mücadelelere tam konsantre olmak isteyen Fenerbahçe ayrıca geçmiş sezonlarda UEFA maçlarının lig karşılaşmaları arasına sık konulmuş durumlardaki emsalleri de TFF’ye bildirdi.



TFF’nin bu talebe nasıl yanıt vereceği, erteleme kararı alınıp alınmayacağı 2 gün içinde belli olacak.