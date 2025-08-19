Nelson Semedo: Şampiyonlar Ligi'ni çok istiyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi play-offTuru ilk maçında Fenerbahçe, yarın saat 22.00’de Portekiz temsilcisi Benfica ile sahasında karşılaşacak.

Bu müsabakanın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde başarılı oyuncu Nelson Semedo, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.



Süper Lig'de ilk maçlarının ertelenmesi hakkında Semedo, "Ben kişisel olarak oynamayı tercih ederdim. Çünkü istenilen seviyeye gelmedim ama kendimi iyi hissediyorum. Oyun temposu benim için iyi. Başka arkadaşlarım belki dinlenmeyi tercih ederdi. Benim için önemli olan maçı oynamak. O yüzden ritim kazanabilirim" diye konuştu.



"İLK MAÇI DÜŞÜNMEMİZ GEREKİYOR"



Portekizli sağ bek, Benfica eşleşmeyle ilgili de, "Bizim atmosferimiz inanılmaz. Bu gururu yaşadım. Buna odaklanmamız gerekiyor. İlk maç evimizdeki maç. İlk maçı düşünmemiz gerekiyor. Her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Benfica'nın iyi bir stadı var. Ama şu an kendi evimizdeki maçı düşünmeliyiz. Onların desteğini alarak maçı kazanabilelim" cümlelerine yer verdi.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALMAYI ÇOK İSTİYORUZ"



Fenerbahçe'nin çok kaliteli kadrosu olduğuna dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcu, "Çok fazla sebebimiz var. Ben Luz Stadı'nda oynarken oyuncuların kalitesini gördüm. Takım çok kaliteli oyunculardan oluşuyor. Çok istiyoruz Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmeyi. Kulübümüz, taraftarımız bunu hak ediyor. İsteğimiz çok fazla ki bu Şampiyonlar Ligi'ne kalmalıyız" ifadelerini kullandı.