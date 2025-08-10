Nelson Semedo: "Turu geçmeyi fazlasıyla hak ediyoruz"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında 12 Ağustos Salı günü evinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo da müsabaka öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Feyenoord karşısında turu geçeceklerine inandıklarını belirten Semedo, "Bizler inanıyoruz, taraftarlarımız da inansınlar. Bunu başarabileceğimizi biliyoruz. Kulüp olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarların da bunu hak ettiğini düşünüyorum. Açıkçası bu turu geçmeyi fazlasıyla hak ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"HİÇBİR KUŞKUM YOK"



Feyenoord karşısında taraftarların desteğine ihtiyaç duyacaklarını aktaran 31 yaşındaki sağ bek, "İlk maçta maalesef istediğimiz neticeyi alamadık. Kalemizde iki gol gördük. Şimdi evimizde bir maç oynayacağız ve dolayısıyla taraftarlarımıza, herkesin desteğine ihtiyacımız olacak. Hiç şüphem yok ki bizleri desteklemek adına inanılmaz bir atmosfer, gürültülü bir ortam oluşturacaklar. Bundan hiçbir kuşkum yok. Futbolcular olarak bizler de sahada en iyimizi, yüzde 100’ümüzü ortaya koyacağız. Turu geçip adımızı bir üst tura yazdırabilmek için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Biz de böyle yapacağız. İsteğimiz ve arzumuz bir sonraki tura geçip, o turdan sonra da Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyoruz" diye konuştu.