Nelsson, Nordsjaelland'la anlaştı
03.09.2026 04:40
Anadolu Ajansı
Galatasaray'dan ayrılan Victor Nelsson, Danimarka'nın Nordsjaelland takımına transfer oldu.
Galatasaray'ın karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Victor Nelsson, Danimarka Süper Ligi takımlarından takı Nordsjaelland'a transfer oldu.
Nordsjaelland kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki stoperle 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Galatasaray, 144 maçta 4 gol atan Danimarkalı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini dün Türkiye Futbol Federasyonuna bildirmişti.