Nemanja Gordic, Karşıyaka'da

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 37 yaşındaki Bosna Hersekli oyun kurucu Nemanja Gordic'i kadrosuna kattı.



Kulübün açıklamasında, "Nemanja Gordic, Karşıyakamız'da. Daha önce Partizan, Buducnost VOLI ve Cedevita Olimpija takımlarında oynayan ve geçtiğimiz sezonu Spartak Office Shoes'da tamamlayan Nemanja Gordic, 2025-26 sezonunda Karşıyaka forması giyecek." denildi.



Oyuncunun sağlık kontrollerinden de geçtiği bildirildi.