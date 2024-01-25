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Nenad Bjelica kimdir? Sane'ye attığı tokatla gündeme gelen Bjelica kaç yaşında ve nereli?

Nenad Bjelica, sosyal medya kullanıcıları ve futbolseverler tarafından merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Union Berlin takımının teknik direktörü olan Nenad Bjelica, Bayern Münih futbolcusu Leroy Sane'ye attığı tokatla gündeme geldi. Peki, Nenad Bjelica kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Nenad Bjelica kimdir? Sane'ye attığı tokatla gündeme gelen Bjelica kaç yaşında ve nereli?

Nenad Bjelica, 20 Ağustos 1971 tarihinde Osijek, Hırvatistan'da doğdu. Bjelica, Hırvat profesyonel menajeridir. Eski futbolcudur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

2018-20 sezonlarında Dinamo Zagreb, 2014-15 sezonunda Spezia Calcio, 2016-18 sezonunda Lech Poznan, 2010-13 sezonlarında Wolfsberger ve Osijek, 2022-2023 sezonunda Trabzonspor'un menajerliği ve çalıştırıcılığını yapmıştır.

Nenad Bjelica, 2019-2020 sezonunda 2.20 puan ortalaması yakalamış ve birçok kulübün dikkatini çekmiştir.

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