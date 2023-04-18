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Nenad Bjelica, Trabzonspor için İstanbul'da

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a geldi. Bjelica'nın bugün bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'la bir görüşme yapması bekleniyor.

Nenad Bjelica, Trabzonspor için İstanbul'da

'un gündeminde yer alan Hırvat Nenad Bjelica, İstanbul'a geldi.

Gece saatlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki Bjelica'ya yardımcıları da eşlik etti.

Daha sonra özel bir araçla konaklayacağı otele giden Bjelica'nın sabah saatlerinde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'la görüşmesi bekleniyor.

Daha önce ülkesinin dışında Austria Wien, Lech Poznan ve Spezia'yı çalıştıran Bjelica, son olarak ülkesinde Dinamo Zagreb ve NK Osijek'te görev yaptı.

Bjelica, Dinamo Zagreb ile iki kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Trabzonspor Nenad Bjelica ile prensipte anlaştı

Trabzonspor Nenad Bjelica ile prensipte anlaştı

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