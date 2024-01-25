Nenad Bjelica'nın Sane'ye attığı tokatın cezası belli oldu

Bundesliga'da 13. haftasnın erteleme maçında Bayern Münih, Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Union Berlin'i 1-0 mağlup etti.

Mücadelenin 74. dakikasında yedek kulübesi önünde topu oyuna hızlı sokmak isteyen Leroy Sane'ye Bjelica engel olmak isteyince gerginlik yaşandı.

İkili arasında yaşanan gerginliğin ardından Hırvat çalıştırıcı Sane'ye tokat attı. Mücadelenin hakemi kırmızı kartla Bjelica'yı tribüne gönderirken Leroy Sane'yi ise sarı kartla cezalandırdı.

BJELICA'NIN CEZASI BELLİ OLDU

Union Berlin teknik direktörü Bjelica'ya, Leroy Sane'ye attığı tokattan dolayı 3 maç men ve 25 bin euro para cezası verildi.