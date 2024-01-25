NTV.COM.TR’ye geri dön

Nenad Bjelica'nın Sane'ye attığı tokatın cezası belli oldu

Bundesliga'da oynanan Bayern Münih - Union Berlin mücadelesinde rakip takımda forma giyen Leroy Sane'ye tokat atan Nenad Bjelica'ya 3 maç men ve 25 bin euro para cezası verildi.

Nenad Bjelica'nın Sane'ye attığı tokatın cezası belli oldu

'da 13. haftasnın erteleme maçında Bayern Münih, Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Union Berlin'i 1-0 mağlup etti.

Mücadelenin 74. dakikasında yedek kulübesi önünde topu oyuna hızlı sokmak isteyen Leroy Sane'ye Bjelica engel olmak isteyince gerginlik yaşandı.

İkili arasında yaşanan gerginliğin ardından Hırvat çalıştırıcı Sane'ye tokat attı. Mücadelenin hakemi kırmızı kartla Bjelica'yı tribüne gönderirken Leroy Sane'yi ise sarı kartla cezalandırdı.

BJELICA'NIN CEZASI BELLİ OLDU

Union Berlin teknik direktörü Bjelica'ya, Leroy Sane'ye attığı tokattan dolayı 3 maç men ve 25 bin euro para cezası verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;