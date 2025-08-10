NEOM SC nerenin, hangi ülkenin takımı?

NEOM SC, Suudi Arabistan merkezli bir futbol kulübüdür. Takım adını, Suudi Arabistan’ın kuzeybatısında Kızıldeniz kıyısında yer alan ve geleceğin mega şehri olarak tanıtılan NEOM projesinden almaktadır.



500 milyar dolarlık dev bir yatırım projesi olan NEOM, teknoloji, turizm, enerji ve spor alanlarında dünyanın dikkatini çekmiş durumda. Kulüp ismini bu vizyoner şehirden alarak hem bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor hem de sporun gelişimine destek oluyor.



NEOM SC HANGİ LİG'DE



NEOM SC, Suudi Arabistan Futbol Ligi sisteminde mücadele eden bir kulüptür. NEOM bölgesinin futbol temsilcisi olarak liglerde yer alan kulüp, hem yerli hem de yabancı futbolcularla kadrosunu güçlendirmektedir.



Takım, modern tesisleri ve bölgesel destekleriyle önümüzdeki yıllarda daha üst liglerde boy göstermeyi hedefliyor.