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Neslihan Muratdağı ilk kadın VAR hakemi olarak görev yapacak

TFF, futbolda 2024-25 sezonu devre arası hakem kadrosunu açıkladı. Listeye göre Neslihan Muratdağı ilk kadın VAR hakemi oldu.

Neslihan Muratdağı ilk kadın VAR hakemi olarak görev yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolda 2024-25 sezonu devre arası kadrosunu açıkladı.

Türkiye’nin ilk kadın VAR hakemi Neslihan Muratdağı oldu.

VAR listesine birçok isim eklenirken, 36 yaşındaki Muratdağı da listede kendine yer buldu.

Muratdağı’nın yanı sıra Emre Malok, Onur Özütoprak, Özgür Yankaya, Erkan Engin, Alper Çetin, Mustafa İlker Coşkun ve Bülent Birincioğlu da VAR listesinde yer aldı.

Muratdağı, ilk kadın VAR hakemi oldu.

Hakemlerin VAR konuşmaları canlı yayınlanabilir

Hakemlerin VAR konuşmaları canlı yayınlanabilir

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