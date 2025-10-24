Nesrin Baş, 3. kez U23 dünya şampiyonu

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 68 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Nesrin Baş, finalde rakibi Alina Shevchenko’yu 10-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.



Nesrin Baş, ilk turda Polonyalı Karolina Domaszuk’u 11-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Alman Gerda Barth’ı 8-1 öndeyken tuşla, yarı finalde ise Kırgız Gülnura Tashtenbekova’yı 8-6 mağlup ederek finale yükselmişti.

U23 kategorisinde üst üste 4. kez finale çıkan Nesrin Baş, bu süreçte 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünyada bir ilke imza attı. Ayrıca büyüklerde Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olan milli güreşçi, bu zaferle birlikte kariyerinin 5. dünya madalyasını elde etti.



TUĞBA DEMİR GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Öte yandan, kadınlar 55 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Tuba Demir ise finalde Kazakistanlı Shugyla Omırbek’e 12-8 mağlup olarak dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.