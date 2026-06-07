Nesrin Baş ve Tuba Demir'den Ulanbator'da bronz madalya

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da düzenlenen Ulanbator Açık Ranking Serisi Turnuvası'nda, kadınlar 68 kilo kategorisinde mücadele eden Avrupa şampiyonu Nesrin Baş , bronz madalyanın sahibi oldu.

Çeyrek finalde ev sahibi ülkeden Odzaya Erdenabat'ı 10-0 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükselen milli sporcu, bu turda Rus rakibi Elizaveta Petliakova'ya mağlup oldu. Bronz madalya mücadelesinde Moğol sporcu Gantsetseg Batsukh'u tuşla mağlup eden Nesrin Baş, turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.

Kadınlar 55 kiloda mindere çıkan Avrupa üçüncüsü Tuba Demir de bronz madalya kazandı. Çeyrek finalde Moğolistan'dan Chimge Buyandalai'yi 12-1 teknik üstünlükle geçen Tuba Demir, yarı finalde Japon sporcu Natsumi Masuda'ya yenildi. Milli güreşçi, bronz madalya karşılaşmasında Kazak rakibi Laura Almaganbetov'u 8-4 mağlup ederek kürsüye çıkma hakkı kazandı.