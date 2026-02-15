Neuer'den kötü haber, uzak kalacağı süre belli oldu
15.02.2026 19:15
Anadolu Ajansı
Maneul Neuer
NTV - Haber Merkezi
Bayern Münih'te Maneul Neuer sakatlandı. Tecrübeli kaleci yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Maneul Neuer'den kötü haber geldi.
Bayern Münih'te Neuer, Werder Bremen maçının 2. yarısında yerini Jonas Urbig'e bıraktı.
Bayern Münih, 40 yaşındaki kalecinin sol baldırında lif yırtılması oluştuğunu açıkladı.
3 HAFTA YOK
Neuer'in tedavisinin 3 hafta sürmesi bekleniyor.
Futbola Schalke altyapısında başlayan Alman kaleci Bayern Münih'teki 15. sezonunu geçiriyor.
Tecrübeli kaleci geçen yıl mart ayında da sakatlanmış ve bir süre sahalardan uzak kalmıştı.