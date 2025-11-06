New Orleans Pelicans bir açıldı, pir açıldı; Dallas Mavericks'i de geçtiler

NBA'de yeni sezonda çıktığı ilk maçın altısını kaybeden ve ilk galibiyetini Charlotte Hornets'ı 116-112 yenerek alan New Orleans Pelicans, kendisi adına sezonun sekizinci maçında Dallas Mavericks'in konuğu oldu.

Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan 101-99'luk skorla deplasman ekibi oldu.

Saddiq Bey, attığı 22 sayıyla kendisi adına sezonun en iyi performansını sergiledi ve Pelicans'ın ikinci galibiyetinin mimarı oldu.

Dallas Mavericks'te ise 18 yaşındaki Cooper Flagg 20 sayıyla oynadı ve takımının en skorer oyuncusu oldu.