New Orleans Pelicans galibiyetle tanıştı: 116-112

NBA'de Batı Konferansı ekibi New Orleans Pelicans, kendisi adına sezonun sekizinci maçında bir ilki yaşadı.

New Orleans ekibi, evinde ağırladığı Charlotte Hornets'ı 116-112 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Pelicans'ta Trey Murphy attığı 21 sayıyla takımı adına maçın en skorer oyuncusu oldu.

Hornets'ta ise Miles Bridges rakip potaya 22 sayı atmasına karşın karşılaşmanın son 3 dakika 21 saniyesinde kullandığı hiçbir atışı isabete çeviremedi.