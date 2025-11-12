New York Knicks'in çifte rekor gecesi

NBA'de sezona 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile giriş yapan New York Knicks, evinde 4 galibiyeti ve 7 mağlubiyeti bulunan Memphis Grizzlies'i ağırladı.

Ev sahibi ekip adına rahat geçen mücadelede kazanan 133-120'lik skorla New York Knicks oldu. Knicks, 133 sayıyla birlikte art arda üçüncü maçında da 130 sayıyı geçmiş oldu ve kulüp rekorunu kırdı.

New York ekibi ayrıca bu sezon evinde çıktığı tüm maçları kazanarak kulüp tarihinin Madison Square Garden'daki en uzun süreli galibiyet serisini elde etti.

Jalen Brunson 32 sayı ve 10 asistle, Karl-Anthony Towns ise 21 sayı ve 13 ribaundla "double-double" yaptılar.

Memphis Grizzlies'ta ise Mikal Bridges, rakip potaya 22 sayı göndererek takımının en skorer oyuncusu oldu.