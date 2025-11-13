New York Knicks'in evindeki hükümranlığı sona erdi

NBA'de bu sezon evinde oynadığı tüm maçları kazanan New York Knicks, 5 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Orlando Magic'i konuk etti.

Konuk ekip, ev sahibinin bu serisine 124-107'lik skorla son verdi.

Franz Wagner, attığı 28 sayıyla birlikte Orlando Magic adına galibiyetin mimarı oldu.

Jalen Brunson, Magic potasına gönderdiği 31 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olsa da takımının mağlubiyetinin önüne geçemedi.