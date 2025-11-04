NTV.COM.TR

New York Knicks'ten Wizards'a 17 sayı fark: 119-102

NBA'de New York Knicks, Washington Wizards'ı 119-102 mağlup etti.

'de New York Knicks, yedinci maçında Washington Wizards'ı ağırladı.

Ev sahibi ekibi ekip mücadeleyi 119-102 kazandı.

New York Knicks'te Karl Anthony Town 33 sayı, 24 ribaundla oynayarak "double-double" yaptı ve karşılaşmanın yıldızı oldu.

Deplasman ekibindeyse Alex Sarr'ın bulduğu 19 sayı galibiyet için yeterli olmadı.

New York Knicks'in yıldızı Jalen Brunson, karşılaşmayı 16 sayı, 9 asist ve 1 ribaundla tamamladı.
