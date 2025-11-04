New York Knicks'ten Wizards'a 17 sayı fark: 119-102
04.11.2025 11:37
Son Güncelleme: 04.11.2025 15:38
NBA'de New York Knicks, Washington Wizards'ı 119-102 mağlup etti.
NBA'de New York Knicks, yedinci maçında Washington Wizards'ı ağırladı.
Ev sahibi ekibi ekip mücadeleyi 119-102 kazandı.
New York Knicks'te Karl Anthony Town 33 sayı, 24 ribaundla oynayarak "double-double" yaptı ve karşılaşmanın yıldızı oldu.
Deplasman ekibindeyse Alex Sarr'ın bulduğu 19 sayı galibiyet için yeterli olmadı.
