Newcastle - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
İngiltere Premier Lig’de heyecan Newcastle - Fulham maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Newcastle - Fulham karşı karşıya geliyor. Fulham zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Newcastle - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
NEWCASTLE - FULHAM MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Newcastle - Fulham kozlarını paylaşıyor. Newcastle'da, St.James Park Stadyumu'nda oynanacak oynanacak mücadele yarın (25 Ekim) saat 17:00’da başlayacak ve beIN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Futbol
- İngiltere Premier Lig
- Maç