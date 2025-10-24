Newcastle - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Newcastle - Fulham karşı karşıya geliyor. Fulham zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Newcastle - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



NEWCASTLE - FULHAM MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Newcastle - Fulham kozlarını paylaşıyor. Newcastle'da, St.James Park Stadyumu'nda oynanacak oynanacak mücadele yarın (25 Ekim) saat 17:00’da başlayacak ve beIN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

