Newcastle United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig'de büyük heyecan

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta bugün oynanacak Newcastle United-Arsenal mücadelesiyle tamamlanacak. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Newcastle United ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki, Newcastle United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

, Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda Newcastle United karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Newcastle United ise sahasında puan arayacak. Peki, Newcastle United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Newcastle United-Arsenal maçı canlı yayın bilgisi…

NEWCASTLE UNİTED-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 6. hafta kapanış mücadelesinde Newcastle United-Arsenal mücadelesi 28 Eylül Pazar günü saat 18.30’da başlayacak.

St James' Park'ta oynanacak karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

