Newcastle United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig'de büyük heyecan

Arsenal, Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda Newcastle United karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Newcastle United ise sahasında puan arayacak. Peki, Newcastle United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Newcastle United-Arsenal maçı canlı yayın bilgisi…



NEWCASTLE UNİTED-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Premier Lig'in 6. hafta kapanış mücadelesinde Newcastle United-Arsenal mücadelesi 28 Eylül Pazar günü saat 18.30’da başlayacak.



St James' Park'ta oynanacak karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

