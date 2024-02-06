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Newcastle United depremde hayatını kaybeden Atsu'yu unutmadı

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Atakaş Hatayspor'da forma giyerken, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu Christian Atsu için anma mesajı yayınladı.

Newcastle United depremde hayatını kaybeden Atsu'yu unutmadı

Newcastle United, Christian Atsu için anma mesajı paylaştı. 

İngiliz kulübün sosyal medya hesabından depremlerin birinci yıl dönümünde yayınlanan mesajda, "Bir yıl önce ne yazık ki Christian Atsu'yu en trajik koşullarda kaybettik. Newcastle United'daki herkes tarafından sevgiyle anılan inanılmaz bir insandı. Düşüncelerimiz sonsuza kadar Christian'ın ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte." ifadeleri kullanıldı.

Ganalı futbolcu, 2016-2021 yıllarında Newcastle United forması giymişti.

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