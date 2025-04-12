Newcastle United - Manchester United maçı ne zaman? Premier Lig Newcastle - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Newcastle United'ın ev sahibi olduğu Manchester United mücadelesi için nefesler tutuldu. Newcastle, karşılaşma öncesi 53 puanla 7. sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'ni zorlamak için elinden geleni yapmaya hazır. Öte yandan Manchester United, 38 puanla 13. sırada bulunuyor. İşte, Newcastle - Manchester United maçı canlı yayın bilgisi...



NEWCASTLE - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Newcastle ile Manchester United karşılaşması 13 Nisan günü saat 18:30'da St. James' Park'ta oynanacak. Mücadele Bein Sports 3, beIN Connect kanallarından canlı olarak yayımlanacak.



Bu sene Premier Lig'den 5 takımın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi nedeniyle ligde de rekabet arttı. Newcastle ile ligin 5'incisi Aston Villa arasında sadece 1 puan fark bulunuyor. Newcastle çıktığı son beş maçın dördünden galip, birinden ise mağlup ayrıldı.



Manchester United ise beş maçın ikisini kazandı, bir yenilgi ve iki beraberlikle sahadan ayrıldı.



Newcastle 16 Nisan'da Crystal Palace ile karşılaşacak. Manchester ise 20 Nisan'da Wolverhampton maçına çıkacak.