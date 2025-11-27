Newcastle United'dan Fransız polisine suçlama: "Taraftarlarımızı tartakladılar"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Newcastle United, Olympique Marsilya'nın konuğu oldu.

İngiliz ekibi karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Karşılaşmanın iki gün ardından ise siyah-beyazlılardan Fransız polisine yönelik bir şikayet geldi.

"TARAFTARLARIMIZA BİBER GAZI SIKTILAR"

Newcastle United yönetimi, Fransız polisinin karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarları tartakladığını iddia etti. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taraftarlarımızın 500'er kişilik gruplar halinde stadyumdan çıkarılması planlanıyordu. İlk grup dışarı çıkarıldıktan sonra taraftarlarımıza polis tarafından gereksiz ve orantısız bir güç uygulandı. Onlara biber gazı sıktılar, cop ve sopalarla vurdular. UEFA'yı, Marsilya'yı ve yerel otoriteleri bu olayı araştırmaya çağırıyoruz. Bu tür olayların futbolda yeri olmamalı. Taraftarlarımız adına kanıt toplamak için Birleşik Krallık Futbol Polis Birimi (UKFPU) ile iletişimimizi sürdürüyoruz."

Fransız polisinden veya yerel otoritelerden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.