Neymar, 369 gün sonra sahalara döndü

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma terleten yıldız, takımıyla AFC Şampiyonlar Ligi Elite Batı Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Birleşik Arap ekibi Al Ain maçına çıktı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, maçtan 5-4 galip ayrıldı ve puanını 9'a çıkardı.



32 yaşındaki Neymar, 18 Ekim 2023'te Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay'a karşı oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Neymar, tedavi sürecini tamamlayarak yeniden antrenmanlara katıldı ve bu sezon ilk maçına AFC Şampiyonlar Ligi'nde çıktı.