Neymar çocukluk takımına geri döndü
Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshettikten sonra, çocukluk kulübü Santos'a döndüğünü açıkladı.
Al-Hilal ile sözleşmesini karşıklı olarak fesheden Neymar yuvasına döndü.
Brezilyalı yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukluk kulübü olan Santos'a sezon sonuna kadar imza attığını açıkladı.
32 yaşındaki yıldız, "Tekrar sahaya çıkmak istiyorum. Futbol oynamak bu hayatta beni en mutlu eden şey. Önümde karşılaşacağım zorlukları aşmak için gerekli gücü bana sadece Santos gibi bir kulüp verebilirdi." dedi.
🤍🖤 🇧🇷 pic.twitter.com/iuZZ2ggE1J— Neymar Jr (@neymarjr) January 30, 2025
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