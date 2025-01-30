Neymar çocukluk takımına geri döndü

Al-Hilal ile sözleşmesini karşıklı olarak fesheden Neymar yuvasına döndü.

Brezilyalı yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukluk kulübü olan Santos'a sezon sonuna kadar imza attığını açıkladı.

32 yaşındaki yıldız, "Tekrar sahaya çıkmak istiyorum. Futbol oynamak bu hayatta beni en mutlu eden şey. Önümde karşılaşacağım zorlukları aşmak için gerekli gücü bana sadece Santos gibi bir kulüp verebilirdi." dedi.

