Neymar, milli takıma gözyaşlarıyla veda etti

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar Junior, milli takımından emekli olduğunu duyurdu.

34 yaşındaki forvet, milli takım kariyerini 130 maçta attığı 80 golle "Sambacılar"ın en çok gol atan oyuncusu olarak noktaladı.

New York New Jersey Stadı'ndaki maçın ardından gözyaşlarına boğulan futbolcu milli takım kariyeriyle ilgili Brezilya basınından Globo'ya konuştu. Neymar, "Denedim ama sona erdi. Burada noktayı koydum." ifadelerini kullandı.

Son dönemde üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dünya Kupası maçlarında kısa süreler alan yıldız futbolcu, Brezilya'nın turnuvadan elendiği Norveç maçına 67'nci dakikada girmiş ve takımının tek golünü atmıştı.