Neymar PSG'den ayrılabilir

Neymar’ın Paris Saint Germain’deki geleceği belirsizliğini koruyor.



Brezilyalı yıldız sözleşmesi sürese de, taraftarla yaşadığı problemler nedeniyle kulüpten ayrılmayı düşünüyor.



İtalyan basınında çıkan haberlere göre Neymar’ın en ciddi talibi Manchester United. Brezilya Milli Takımı’nda birlikte forma giydiği Casemiro’nun da bu transfer için aracılık yaptığı iddia edildi.



İngiltere Premier Lig’den Manchester City, Chelsea ve 21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak Newcastle United da Neymar’la ilgilenen kulüpler arasında.



Bu sezon ciddi sakatlıklar yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, Paris Saint Germain formasıyla çıktığı 29 maçta 18 gol – 17 asistlik skor katkısı sağladı.



Neymar 6 yıl önce Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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