Neymar yuvasına dönüyor. Yıldız futbolcunun profesyonel futbola adım attığı Santos'a döneceği öne sürüldü. İddiaya göre taraflar arasında sözlü anlaşmaya varıldı.



Ancak öncesinde Neymar'ın Al Hilal'le Haziran ayında sona erecek sözleşmesini feshetmesi gerekiyor.



Suudi ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı futbolcunun adı Barcelona ile MLS takımlarından Inter Miami ve Chicago ile de anıldı.

Neymar bir buçuk yıl önce transfer olduğu El Hilal'de sakatlıkları nedeniyle yalnızca 7 maçta forma giyebildi.

220 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA TRANSFER

Yıldız futbolcu Barcelona'dan Paris Saint Germain'e 220 milyon euro karşılığında transfer olduğunda bonservis rekorunu kırmıştı.