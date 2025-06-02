Neymar'dan olay hareket: "Tanrı'nın eli"
Kariyerine Brezilya'da devam eden Neymar, yaptığı olay hareketle kırmızı kart gördü.
Santos forması giyen Neymar, son oynanan Botafogo maçından inanılmaz bir harekete imza attı.
Uzun süren sakatlığın ardından formasına kavuşan yıldız golcü, maçın 76. dakikasında topu eliyle ağlara gönderdi.
Sarı kartı olmasına rağmen, golü eli ile atınca İkinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu olay, Maradona'nın "Tanrı'nın eli" diye adlandırılan golüne de benzetildi.
MİLLİ TAKIMA ALINMADI
33 yaşındaki yıldız, Ancelotti'nin açıkladığı son Brezilya Milli Takım kadrosuna alınmamıştı.
2017 yılında Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro bonservisle transfer olan Neymar, sonrasında kariyerinde düşüş yaşamaya başlamıştı. Neymar, Al Hilal'de kadro dışı kalmış ardından ülkesinin yolunu tutmuştu.
NEYMAR'IN ELLE ATTIĞI GOL
O Neymar já tinha o amarelo, fez o gol com a mão e acabou sendo expulso. Confira:— Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) June 1, 2025
🔥 Quer ver os gols do #Brasileirão? Então, segue a gente e não perca nenhum lance! 📲⚽ pic.twitter.com/NGXAOI4GId
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