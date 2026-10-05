NFL Londra serisinin ilk maçının galibi Indianapolis Colts oldu

NFL 'de Avustralya ve Güney Amerika'dan sonra sıra Avrupa'ya geldi. 2026 NFL Londra serisinin ilk maçında Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Indianapolis Colts ile Washington Commanders karşılaştı.

60 bin 907 seyircinin izlediği maçı Colts 30-13 kazanırken, rakibindeki sakatlık problemleri de bunda etkili oldu.

Colts'un koşu oyuncusu Jonathan Taylor, 20 koşuda 95 yard mesafe katetti ve 2 touchdown yaparak galibiyette büyük rol oynadı. Taylor, touchdown sevincini İngiliz kültürüne atıfta bulunarak "çay içme" taklidiyle kutladı.

Washington Commanders cephesinde sakatlığı bulunan as oyun kurucu Jayden Daniels'ın yerine maça başlayan Marcus Mariota'nın, ilk çeyrekte dizinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalması maçın dönüm noktası oldu.

Mariota'nın sakatlığı sonrası Commanders, maçı 7. tur çaylağı Athan Kaliakmanis ile tamamladı.

Bu sonuçla Indianapolis Colts derecesini 2-2'ye yükseltirken, Washington Commanders 1-3'e geriledi.