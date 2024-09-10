NFL yıldızı Tyreek Hill'in gözaltına alınma anları ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ses getiren gözaltı anının polis kamerası görüntüleri yayınlandı.



NFL'deki Miami - Jacksonville maçına 3 saat kala, yıldız oyuncu Tyreek Hill aracından indirildi, yere yatırıldı, kelepçelendi, uzun süre kaldırımda bekletildi.



Polis, Hill'i hız limitini aştığı gerekçesiyle durdurdu.



Gerginlik bu noktada başladı. Tartışmanın ardından aracından indirilen Tyreek Hill'e kelepçe takıldı.



Bu sırada takım arkadaşı Jonnu Smith de olay yerine geldi. Ancak polis onun yaklaşmasına izin vermedi ve uzaklaşmasını söyledi.



Kulüp görevlileri aranarak yaşananlar anlatıldı. Yöneticilerle polis amirlerinin olay yerindeki görüşmesinin ardından Hill serbest bırakıldı.



Miami Emniyet Müdürlüğü, soruşturma başlattığını ve bir polisin masabaşı göreve alındığını duyurdu.



Tyreek Hill bu olayın ardından çıktığı Jacksonville maçında performansıyla da beğeni topladı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

