NFL'de haftanın galibiyeti N.O. Saints'den geldi. Dak Prescott, Cowboys tarihine geçti

NFL ’de 2026 sezonunun ikinci haftası sürprizler ve bir de rekor ile kapandı.

Bills, Chiefs, Eagles, Seahawks, 49ers, Bengals ve Raiders gibi takımlar kayıpsız yollarına devam ederken 0-2’ye düşen ekiplerde baskı yükselmeye başladı bile.

Dallas Cowboys'un quarterback'i Dak Prescott attığı 4 touchdown pasıyla toplamda 249 sayıya ulaştı.

Prescott böylece Tony Romo'yu geride bırakarak kulüp tarihinin en çok touchdown pası atan oyuncusu unvanını ele geçirdi.

Haftanın açılış maçında Buffalo Bills, Detroit Lions'ı 41-31 yenerken Josh Allen 3 pas, 2 de koşudan olmak üzere 5 touchdown ile yıldızlaşırken, rakip takımda Jared Goff'un 4 touchdown'ı dikkat çekti.