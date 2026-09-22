NFL'de haftanın galibiyeti N.O. Saints'den geldi. Dak Prescott, Cowboys tarihine geçti
22.09.2026 15:25
Shough (6) bu touch down ile Saints'i ilk kez öne geçirdi.
Baltimore deplasmanında 14-3'ten maçı çeviren Saints'te Shough kritik touchdown'ı ile galibiyete damgasını vurdu.
NFL’de 2026 sezonunun ikinci haftası sürprizler ve bir de rekor ile kapandı.
Bills, Chiefs, Eagles, Seahawks, 49ers, Bengals ve Raiders gibi takımlar kayıpsız yollarına devam ederken 0-2’ye düşen ekiplerde baskı yükselmeye başladı bile.
Dallas Cowboys'un quarterback'i Dak Prescott attığı 4 touchdown pasıyla toplamda 249 sayıya ulaştı.
Prescott böylece Tony Romo'yu geride bırakarak kulüp tarihinin en çok touchdown pası atan oyuncusu unvanını ele geçirdi.
Haftanın açılış maçında Buffalo Bills, Detroit Lions'ı 41-31 yenerken Josh Allen 3 pas, 2 de koşudan olmak üzere 5 touchdown ile yıldızlaşırken, rakip takımda Jared Goff'un 4 touchdown'ı dikkat çekti.
Cowboys'un oyun kurucusu Dac Prescott, Washington maçında 4 touchdown pası ile rekora ulaştı.
Haftanın en büyük sürprizleri deplasman takımlarından geldi.
Sezonu 59 sayı yiyerek açan Carolina Panthers, Atlanta Falcons'ı deplasmanda 34-3 mağlup ederek herkesi şaşırttı.
New Orleans Saints de Baltimore deplasmanında Ravens karşısında 14-3 geriye düştüğü mücadeleyi 24-17 kazanmayı başardı.
Tyler Shough'ın bitime 1 dakika 28 saniye kala koşu touchdown’ıyla öne geçen Saints, Julian Blackmon’ın son bölümde yaptığı interception (top çalma) ile geri dönüşü tamamladı.
Pazartesı Gecesi Futbolu'nda L.A. Rams, New York Giants'ı 28-6 yenerken, Matthew Stafford yıldızlaştı.
Toplu sonuçlar ise şöyle:
Buffalo Bills-Detroit Lions: 41-31, Houston Texans-Cincinnati Bengals: 6-20, New York Jets-Green Bay Packers: 17-20 (Uzatmada), Baltimore Ravens-New Orleans Saints: 17-24, Tennessee Titans-Philadelphia Eagles: 20-24, Chicago Bears-Minnesota Vikings: 3-9, Tampa Bay Buccaneers-Cleveland Browns: 19-23, New England Patriots-Pittsburgh Steelers: 20-3, Atlanta Falcons-Carolina Panthers: 3-34, Denver Broncos-Jacksonville Jaguars: 20-13, Los Angeles Chargers-Las Vegas Raiders: 14-26, San Francisco 49ers-Miami Dolphins: 35-13, Arizona Cardinals-Seattle Seehawks: 7-31, Dallas Cowboys-Washington Commanders: 37-20, L.A.Rams-N.Y.Giants: 28-6