NFL'de yeni sezon başlıyor, tüm dengeler değişebilir

Amerikan futbolunun en büyük organizasyonu NFL , 107. sezonuna giriyor. 2026-27 normal sezonu alışılmışın dışında çarşamba gecesi başlayacak ve ilk hafta dört farklı güne yayılan 16 karşılaşmayla tamamlanacak.



Açılışın en büyük özelliği ise daha ilk maçta son Super Bowl ’un rövanşının oynanacak olması. Seattle, geçtiğimiz şubat ayında 29-13 mağlup ettiği New England’ı Lumen Field’da ağırlayacak.



UZMANLARIN FAVORİSİ



Kağıt üzerinde sezonun en korkutucu kadrosu Los Angeles Rams’a ait. Geçen sezonun MVP’si Matthew Stafford’ın yönettiği hücumda Puka Nacua, Davante Adams ve Kyren Williams bulunurken, savunma tarafında yapılan hamleler ligin dengesini değiştirecek büyüklükte.

Rams, son Defensive Player of the Year ödülünün sahibi Myles Garrett’ı da kadrosuna kattı. Ardından efsane savunmacı Aaron Donald emeklilik kararından dönerek Los Angeles ile yeniden sözleşme imzaladı. Trent McDuffie’nin de dahil olduğu savunma düşünüldüğünde Rams’ın yıldız gücü olağanüstü seviyeye çıktı. NFL.com analistlerinin Super Bowl LXI tahminlerinde de en fazla şampiyonluk oyu alan takım Rams oldu.



Ancak tahtın mevcut sahibi Seattle Seahawks. Mike Macdonald yönetimindeki Seahawks geçen sezon Patriots’ı 29-13 yenerek kulüp tarihinin ikinci Super Bowl şampiyonluğunu kazandı. Sam Darnold ve Jaxon Smith-Njigba gibi hücum silahları kadroda kalırken savunmanın ana iskeleti de korunmuş durumda. Super Bowl MVP’si Kenneth Walker III’ün Kansas City Chiefs’e gitmesi ise Seattle’ın en önemli kaybı.



AFC’DE TAŞLAR YERİNDEN OYNADI



AFC tarafında en büyük sorulardan biri Patrick Mahomes. Kansas City Chiefs, Mahomes’in dizindeki ACL ve LCL sakatlığının da etkisiyle geçen sezonu 6-11 tamamlamış ve yıllar sonra play-off dışında kalmıştı. Son gelişmeler yıldız quarterback’in Denver Broncos karşısındaki ilk haftaya yetişme yolunda olduğunu gösteriyor. Chiefs ayrıca Seattle’dan Kenneth Walker III’ü kadrosuna kattı.

Denver ise artık yalnızca yükselen takım değil, doğrudan Super Bowl adaylarından biri. Broncos geçen sezon 14-3’lük derece elde etti. Bo Nix’in sakatlıktan dönüşü ve Jaylen Waddle’ın hücuma katılması Sean Payton’ın takımını AFC’nin en tehlikeli ekiplerinden biri haline getiriyor.



Buffalo Bills’te Sean McDermott dönemi sona ererken takım Joe Brady yönetiminde yeni bir sayfa açıyor. Josh Allen’ın liderliğindeki hücuma DJ Moore eklenirken, Baltimore Ravens da Lamar Jackson’ın yanına savunmada Trey Hendrickson’ı getirerek yeniden zirve yarışına girmeyi hedefliyor. NFL.com tahminlerinde Buffalo AFC East’in açık favorisi olurken Baltimore ve Denver play-off yarışının en güçlü ekipleri arasında gösteriliyor.

PATRIOTS'TAN BROWN BOMBASI



Sezon öncesinin en dikkat çekici transferlerinden biri New England’dan geldi. Patriots, Philadelphia Eagles’ın yıldız receiver’ı A.J. Brown’ı takasla kadrosuna kattı. Böylece Drake Maye, Super Bowl’da eksikliği hissedilen elit bir birinci receiver’a kavuştu.



Brown’ın Mike Vrabel ile yeniden buluşması Patriots’ı daha da ilginç hale getirirken New England yeni transferini ilk maçtan Seattle’ın şampiyon savunmasına karşı test edecek.

QUARTERBACK PİYASASI DA DEĞİŞTİ

2026 sezonuna girilirken birçok takım quarterback değişikliğine gitti. Minnesota Vikings, Kyler Murray’yi Week 1 starter’ı ilan etti. Cleveland Browns, Shedeur Sanders yerine Deshaun Watson ile başlayacak. Las Vegas Raiders ilk haftada 1 numaralı draft seçimi Fernando Mendoza yerine Kirk Cousins’a güvenecek. Miami Dolphins’in yeni QB1’i Malik Willis olurken Atlanta Falcons ise Pittsburgh karşılaşmasında Tua Tagovailoa’yı sahaya süreceğini açıkladı.