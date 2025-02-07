NFL'de yılın en değerli oyuncusu Josh Allen

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL), Buffalo Bills takımının oyun kurucusu Josh Allen, 2024 yılının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.



NFL'den yapılan açıklamaya göre Buffalo Bills takımının oyun kurucusu (quarterback), geçen yılın MVP'si Lamar Jackson'ı geride bırakarak ödülü ilk kez kazandı.



ABD'li 28 yaşındaki oyuncu Allen, 2024 yılı MVP oylamasında 383 puan, 2023'ün MVP'si Baltimore'un oyun kurucusu Jackson ise 362 puan aldı.