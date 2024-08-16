Nice, Beka Beka'nın sözleşmesini feshetti

Nice, Alexis Beka Beka ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Fransız kulübü yaptığı açıklamada, "Ayrılırken OGC Nice olarak Alexis Beka Beka'ya bir kez daha tüm sevgilerimizi gönderiyoruz. Kulübün kapıları ona her zaman açık olacak ve her zaman değer verdiği insanlar bulacaktır. Sana veda ederken, formamızı bu kadar gururla giydiğin için teşekkür ediyor ve dünyadaki tüm mutlulukları diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

23 yaşındaki oyuncu ise, "OGC Nice'e olan minnettarlığımı ifade etmek için yeterince güçlü kelimeler yok. Herkesin bildiği gibi, bazı zor zamanlar geçirdim. Kulüp beni hiç aceleye getirmeden her zaman yanımda oldu. Bugün kendimi daha iyi hissediyorum. İlerliyorum, aileme yakınım ve ilerlemeye devam etmek için sayfayı çevirmem gerektiğini düşünüyorum. Yokuşu tırmanmaya devam ediyorum ve hem özel hayatımda hem de profesyonel kariyerimde kendi zorluklarım var. Gym'e, yönetimine, antrenörlerime, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara her şeyin en iyisini diliyorum. Desteğinizi ve sevginizi asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE BULUNMUŞTU

Alexis Beka Beka, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Nice A8 otoyolu üzerinde yer alan Magnan Viyadüğü'nde intihar teşebbüsünde bulunmuştu.