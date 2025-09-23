Nice - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Nice, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Roma karşısında hata yapmak istemiyor. Roma ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Nice - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Nice - Roma maçı canlı yayın bilgisi…



NİCE - ROMA MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Nice - Roma mücadelesi 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak.



Nice'da, Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

