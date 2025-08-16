NTV.COM.TR

Nice - Toulouse Maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Ligue 1)

Fransa Ligue 1’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde Nice  ve Toulouse karşı karşıya geliyor. Sezonun iddialı takımlarından Nice zorlu Toulouse deplasmanından üç puanla dönmeyi hedefliyor.

’da bugün 3 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Nice, Toulouse karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Nice ise ev sahibi avantajını kullanarak puan veya puanlar almak istiyor. Nice - Toulouse karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

NİCE - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN?

Ligue 1’de birinci hafta mücadelesinde Nice - Toulouse kozlarını paylaşıyor.

Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak Nice - Toulouse karşılaşması bugün (16 Ağustos) saat 22.05’de başlayacak ve beın Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FRANSA LİGUE 1 GÜNÜN PROGRAMI

18.30 Lens - Lyon

20:00 Monaco - Le Havre

22:05 Nice - Toulouse

