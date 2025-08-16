Nice - Toulouse Maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Ligue 1)

Fransa’da bugün 3 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Nice, Toulouse karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Nice ise ev sahibi avantajını kullanarak puan veya puanlar almak istiyor. Nice - Toulouse karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



NİCE - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN?



Ligue 1’de birinci hafta mücadelesinde Nice - Toulouse kozlarını paylaşıyor.



Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak Nice - Toulouse karşılaşması bugün (16 Ağustos) saat 22.05’de başlayacak ve beın Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.



FRANSA LİGUE 1 GÜNÜN PROGRAMI



18.30 Lens - Lyon



20:00 Monaco - Le Havre



22:05 Nice - Toulouse

