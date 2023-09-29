Nice'in futbolcusu Alexis Beka Beka'dan intihara teşebbüs

Adı transfer döneminde Trabzospor ve Beşiktaş ile anılan Nice oyuncusu Alexis Beka Beka, Nice A8 otoyolu üzerinde yer alan Magnan Viyadüğü'nde intihara teşebbüs ediyor.



Fransız BFMTV'nin haberine göre; Polis, itfaiye ve sağlık görevlileri olay yerinde oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.



Rus takımı Loko Moskova'dan futbolcuyu 12 milyon euroya transfer eden Nice kulübü, intihar teşebbüsünde bulunan oyuncuları için olay yerine psikolog da gönderdi.



İddiaya göre intihar teşebbüsünün gerekçesi Beka Beka'nın aşık olduğu sevgilisinden ayrılması.

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