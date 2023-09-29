NTV.COM.TR’ye geri dön

Nice'in futbolcusu Alexis Beka Beka'dan intihara teşebbüs

Nice forması giyen Alexis Beka Beka, Fransa'da A8 otoyolu üzerinde intihara teşebbüs ediyor. Olay yerine gelen güvenlik ekipleri futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

Nice'in futbolcusu Alexis Beka Beka'dan intihara teşebbüs

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Adı transfer döneminde Trabzospor ve Beşiktaş ile anılan Nice oyuncusu Alexis Beka Beka, Nice A8 otoyolu üzerinde yer alan Magnan Viyadüğü'nde intihara teşebbüs ediyor.

Fransız BFMTV'nin haberine göre; Polis, itfaiye ve sağlık görevlileri olay yerinde oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Rus takımı Loko Moskova'dan futbolcuyu 12 milyon euroya transfer eden Nice kulübü, intihar teşebbüsünde bulunan oyuncuları için olay yerine psikolog da gönderdi. 

İddiaya göre intihar teşebbüsünün gerekçesi Beka Beka'nın aşık olduğu sevgilisinden ayrılması.

Nice'in futbolcusu Alexis Beka Beka'dan intihara teşebbüs - 1
Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri başlıyor: İlk hedef Sacha Boey'in sözleşmesi

Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri başlıyor: İlk hedef Sacha Boey'in sözleşmesi

Haberi Görüntüle
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Haberler
  • Spor
  • Spor&Skor
  • Ntv Spor

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...