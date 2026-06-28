Nick Calathes, Messi'nin atacağı gol sayısını tahmin etti ve favorisini açıkladı

"MESSI, TURNUVADA 10 GOL ATAR"

Calathes, Messi'nin Dünya Kupası tarihinde tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak turnuva sona erdiğinde de zirvede kalacağını düşündüğünü ifade etti.

Üç grup maçında 6 gol atan Arjantinli 39 yaşındaki yıldız oyuncu hakkında Calathes, Messi'nin turnuvada toplamda 10 gole ulaşacağına inandığını belirtti.

Arjantinli yıldız futbolcu Messi, Almanya'dan Miroslav Klose'ye ait 16 gollük turnuva tarihinin gol rekorunu kırdı ve 19 gole ulaştı.

Arjantinli futbolcu, Cezayir'i 3-0 ve Avusturya'yı 2-0 yendikleri maçlarda atılan 5 golün tamamını kaydederken Ürdün'ü 3-1 mağlup ettikleri maçta ise 1 gol attı.

Nick Calathes, izlemeye geldiği Portekiz-Kolombiya maçında giydiği Kolombiya işlemeli tişörtünü göstererek "Hadi kazanalım" dedi ve Kolombiya'yı desteklediğini belirtti. Karşılaşma 0-0 sona erdi ve Kolombiya, 7 puanla grup lideri, Portekiz ise 5 puanla grup ikinci olarak son 32 turuna yükseldi.