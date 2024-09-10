Nicola Zalewski kimdir? Galatasaray transfer gündeminde yer alan Nicola Zalewski hangi mevkide oynuyor?

Nicola Zalewski, Polonya asıllı İtalyan profesyonel futbolcudur. 23 Ocak 2002'de İtalya'nın Tivoli şehrinde doğmuştur. Orta saha ve kanat pozisyonlarında oynayan Zalewski, teknik becerileri, hız ve hücum yetenekleriyle tanınır.



Futbol kariyerine AS Roma'nın genç takımlarında başladı ve yeteneğiyle hızla dikkat çekti. 2021 yılında, AS Roma'nın A takımına yükseldi ve kısa sürede kendini gösterme şansı buldu.



Jose Mourinho'nun Roma teknik direktörü olmasının ardından takımda daha fazla forma şansı bulmaya başladı ve özellikle kanatta yaptığı etkili hücumlarla dikkat çekti.



Zalewski, İtalya doğumlu olmasına rağmen, uluslararası arenada Polonya Milli Takımı'nı tercih etti ve 2021 yılında Polonya Milli Takımı ile ilk kez sahaya çıktı.