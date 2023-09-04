Nicolas Pepe Beşiktaş'a imza atıyor

Beşiktaş, adı Fenerbahçe'yle de anılan Nicolas Pepe transferinde sona yaklaştı.



L’Equipe'in haberine göre; 28 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın son teklifini kabul etti.



Futbolcunun İstanbul'a gelerek son sağlık kontrolü sonrası imza atması bekleniyor. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın kadroda düşünmediği Nicolas Pepe, geçtiğimiz sezonu Fransa'nın Nice takımında kiralık geçirmişti.



Pepe kariyerinde çıktığı 300 maçta 86 gol 44 asist kaydetti.

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