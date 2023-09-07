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Nicolas Pepe kimdir? Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edilen Nicolas Pepe kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Nicolas Pepe, sosyal medyada birçok Trabzonsporlu taraftar tarafından sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Lille ve Arsenal gibi güçlü ekiplerde forma giyen Nicolas Pepe'nin, Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edildi. Peki, Nicolas Pepe kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Nicolas Pepe kimdir? Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edilen Nicolas Pepe kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Nicolas Pepe, profesyonel futbol kariyerine ilk olarak 2013 yılında Angers II kulübünde başladı. 2015 yılında Angers kulübü ile sözleşme imzalayan Nicolas Pepe, 2017 yılında Lille takımına oldu. Bu dönemde sergilediği performans ile bir çok kulübün dikkatini çekti.

1 Ağustos 2019 tarihinde İngiliz kulübü Arsenal ile 80 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Bu onu, Arsenal tarihinin rekor transferi ve en pahalı Afrikalı futbolcusu yaptı.

Nicolas Pepe, 2016 yılından bu yana toplamda 35 kez giydiği Fildişi Sahili forması altında 9 gol atma başarısı sergiledi.

NİCOLAS PEPE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2013-2015 Angers II

2013-2017 Angers

2015-2016 Orléans (kiralık)

2017-2019 Lille

2019 Arsenal

2022 Nice (kiralık)

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