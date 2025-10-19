Nicolo Bulega kimdir, kaç yaşında? Bulega nereli, başarıları neler?

Toprak Razgatlıoğlu’na yaptırdığı kaza sonrası gündeme gelen Nicolo Bulega, kariyerine çok genç yaşta başlarken ilk olarak RedBull Rookies Cup ve FIM CEV Moto3 Şampiyonası gibi alt kategorilerde dikkat çekti. 2015 yılında Moto3 şampiyonluğuyla dikkat çeken yarışçı 2024 yılından itibaren Ducati takımıyla Superbike Dünya Şampiyonası’nda mücadele etmektedir.



NİCOLO BULEGA KİMDİR?



Nicolo Bulega, 16 Ekim 1999 doğumlu İtalyan motosiklet yarışçısıdır. Kariyerine çok genç yaşta başlayan Bulega, ilk olarak Red Bull Rookies Cup ve FIM CEV Moto3 Şampiyonası gibi alt kategorilerde dikkat çekmiştir. 2015 yılında FIM CEV Moto3’te şampiyon olarak büyük bir çıkış yakalamış ve ertesi yıl Moto3 Dünya Şampiyonası’na geçiş yapmıştır.



Moto3’te birkaç sezon yarıştıktan sonra istenen istikrarı yakalayamayan Bulega, daha sonra Supersport Dünya Şampiyonası’na geçmiştir. Bu seride özellikle Ducati ile birlikte gösterdiği performansla yeniden adından söz ettirmiştir. 2023 yılında World Supersport (WSSP) şampiyonluğunu kazanarak kariyerinin en büyük başarısını elde etmiştir.



2024 itibarıyla Bulega, Aruba.it Racing - Ducati takımıyla Superbike Dünya Şampiyonası (WSBK)’nda yarışmaktadır.



Bu sezon WorldSBK’da genel klasmanda 566 puan toplayarak ikinci sırada yer almaktadır.

