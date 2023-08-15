Nicolo Zaniolo, Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için teklifler gelirken İtalyan yıldız için anlaşma sağlandığı öne sürüldü.



İngiliz ekibi, Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Aston Villa, 24 yaşındaki futbolcunun tüm maaşını karşılarken, Galatasaray'a 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada 22 milyon euro satın alma opsiyonunun yanı sıra 4 milyon euroya varan bonus da bulunuyor.



NICOLO ZANIOLO İÇNİ 15 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ



İtalyan yıldız, Galatasaray'a geçen sezonun devre arasında 15 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

Zaniolo, sarı kırmızılı formayla 12 resmi maçta 5 gollük performans sergiledi.