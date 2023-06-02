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Nicolo Zaniolo İtalya'ya dönmek istiyor

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, yeni sezonda tercihini Serie A'dan yana kullanacak.

Nicolo Zaniolo İtalya'ya dönmek istiyor

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Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Serie A'ya dönmek istiyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; ocak ayında ayrıldığı Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Zaniolo, tercihini Serie A'dan yana kullanmak istiyor.

Juventus ve Milan'ın ilgisi olan Zaniolo'nun yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferinin gerçekleşmesi zora girdi.

Zaniolo'nun 30 milyon euro bonservisi nedeniyle yıldız oyuncunun İtalya'ya kiralama yöntemiyle dönmesi bekleniyor.

Galatasaray formasıyla 9 lig maçına çıkan Zaniolo, 3 gol atmıştı.

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