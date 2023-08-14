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Nicolo Zaniolo'dan ayrılık kararı: Anlaşma bu hafta tamamlanabilir

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, Aston Villa takımına gitmek istiyor. İngiliz ekibin Sarı-kırmızılılara satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Nicolo Zaniolo'dan ayrılık kararı: Anlaşma bu hafta tamamlanabilir

Nicolo Zaniolo'nun gitmek istediği takım belli oldu: Anlaşma bu hafta tamamlanabilir

Geçtiğimiz sezon Roma'dan ayrılan ve ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Nicolo Zaniolo, 'de mücadele etmek istiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan oyuncunun Aston Villa'ya transfer olmak istediği aktarılırken Villa'nın Sarı-kırmızılılara satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Öte yandan İngiliz kulüple anlaşmanın yakın bir zamanda olacağı, transferin bu hafta içinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Transfermarkt verilerine göre 27 milyon euroluk piyasa değeri bulunan Zaniolo, Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıktı 5 gol atıp 1 asist kaydetti.

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