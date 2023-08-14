Nicolo Zaniolo'dan ayrılık kararı: Anlaşma bu hafta tamamlanabilir

Nicolo Zaniolo'nun gitmek istediği takım belli oldu: Anlaşma bu hafta tamamlanabilir



Geçtiğimiz sezon Roma'dan ayrılan ve Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Nicolo Zaniolo, İngiltere Premier Lig'de mücadele etmek istiyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan oyuncunun Aston Villa'ya transfer olmak istediği aktarılırken Villa'nın Sarı-kırmızılılara satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü.



Öte yandan İngiliz kulüple anlaşmanın yakın bir zamanda olacağı, transferin bu hafta içinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.



Transfermarkt verilerine göre 27 milyon euroluk piyasa değeri bulunan Zaniolo, Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıktı 5 gol atıp 1 asist kaydetti.



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