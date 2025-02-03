Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi Fiorentina oldu

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber Fiorentina'ya kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun, Atalanta ile olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun 2024-2025 sezonu sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Fiorentina Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.



Fiorentina'nın anlaşmaya göre Zaniolo için Galatasaray'a 2024-2025 sezonunda kalan süre için 3,2 milyon avro geçici transfer bedeli ödeyeceği, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedelinin ise 15,5 milyon avro olduğu aktarıldı.



Floransa ekibinin oyuncuyu satın alması halinde de sarı-kırmızılı kulübe 2 milyon avro tutarında şarta bağlı ek bonus ödeyeceği belirtildi.