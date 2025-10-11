Niğde Belediyegücü BAL Ligi’nde sahaya çıkıyor
Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Niğde Belediyegücü Futbol Takımı, sezonun heyecan dolu karşılaşmasında taraftarlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Niğde Belediyegücü Futbol Takımı, 12 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Niğde 5 Şubat Stadyumu’nda Çınarlı Gençlik Spor ile karşı karşıya gelecek.
Niğde Belediyegücü yönetimi, karşılaşmayı ücretsiz hale getirerek tüm sporseverleri tribünlerde takıma destek olmaya davet etti.
Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadelede, Niğde Belediyegücü yönetimi sahaya galibiyet parolasıyla çıkacaklarını ifade etti.
- Etiketler :
- Futbol
- Maç
- Bölgesel Amatör Lig