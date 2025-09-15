Niğde'de Ziraat Türkiye Kupası heyecanı

Niğde Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, karşılaşma 17 Eylül Çarşamba günü saat 19.00’da Niğde 5 Şubat Stadyumu’nda oynanacak. Biletlerin satışının 09.00-18.00 saatleri arasında stadyum bilet gişesinden devam ettiği bildirildi.

Doğu ve batı tribünleri dahil tüm bloklar için bilet fiyatı 150 TL olarak belirlendi. Kulüp, ödemelerin sadece nakit olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Niğde Belediyespor yönetimi tarafından yapılan açıklamada taraftarlara çağrıda bulunarak bu önemli karşılaşmada tribünlerde takıma destek vermelerini istendi.